MARSILIO RIAPRE LA SS 553 DI ATRI, GRANDI FESTEGGIAMENTI PER L'OCCASIONE: LA POLITICA DI CENTRODESTRA TUTTA PRESENTE

Si è svolta stamattina alla presenza del Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, del Sindaco di Atri Piergiorgio Ferretti, del Sindaco di Silvi Andrea Scordella, dei consiglieri regionali Emiliano Di Matteo e Pietro Quaresimale, del sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale Umberto D’Annuntiis, del Presidente della Provincia di Teramo Diego Di Bonaventura e dell’ANAS rappresentata dall’Ing. Antonio Marasco, la cerimonia di riapertura del tratto stradale della S.S. 553 insistente sul territorio del Comune di Atri. Dopo 5 anni dalla chiusura e interdizione al traffico del tratto stradale della SS553 causata da una frana, grazie ai lavori e agli interventi di consolidamento e messa in sicurezza operati dall’Anas si è finalmente potuto procedere alla riapertura alla circolazione di un’arteria stradale di collegamento strategica e molto importante per l’intero sistema viario provinciale.

“Attendevamo questo momento da tempo – dichiara con soddisfazione il Sindaco di Atri, Ferretti - e oggi finalmente, come annunciato negli ultimi mesi, si è concluso, con la riapertura ufficiale del tratto della SS553 interdetto al traffico, un calvario che ha interessato in questi ultimi anni l’intero territorio di Atri causando innumerevoli disagi alla circolazione. La riapertura rappresenta il raggiungimento di un obiettivo molto importante non solo per la città di Atri, in termini di decongestionamento del traffico veicolare e di eliminazione dei fenomeni di inquinamento che interessavano soprattutto Viale della Repubblica e Via Risorgimento, ma per l’intero territorio provinciale, in considerazione che il tratto stradale interessato è fondamentale per garantire il collegamento tra la zona costiera e le zone interne della Provincia di Teramo. Intendo ringraziare, per la splendida opera portata a compimento, l’ANAS che in soli pochi mesi è riuscita, con la grande professionalità e competenza che la contraddistinguono, a restituire alla collettività atriana e all’intera provincia di Teramo una strada completamente nuova che garantisce completa sicurezza in termini di circolazione grazie agli interventi di consolidamento effettuati, all’installazione di nuove barriere e al completo rifacimento del manto stradale e della segnaletica orizzontale. E’ stato un onore, inoltre, riscontrare stamani la presenza del Presidente della Regione Abruzzo con il quale abbiamo affrontato varie tematiche che riguardano il nostro territorio”.