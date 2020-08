NUOVI LOCULI NEI CIMITERI TERAMANI, 44 A CARTECCHIO

La Giunta Comunale ha approvato lo studio di fattibilità presentato dalla Teramo Ambiente Spa che prevede la realizzazione di 264 loculi presso i seguenti cimiteri frazionali: Cavuccio, 25 loculi; Forcella, 20 loculi; Miano, 40 loculi; Poggio Cono, 15 loculi; Putignano, 55 loculi; San Nicolò a Tordino, 65 loculi; Cimitero Urbano di Teramo, 44 loculi.

Si tratta di interventi emergenziali in termini di efficacia, economicità e tempestività, realizzabili nei siti per i quali non è necessario rivedere i piani regolatori cimiteriali.

La decisione è stata assunta in considerazione dell’elevato grado di criticità dei siti, sia sotto il profilo sociale che igienico sanitario; criticità ulteriormente aggravata dagli effetti dell’epidemia COVID 19 e dagli eventi sismici degli anni passati che hanno causato la chiusura di interi padiglioni e di cappelle private.

Il Sindaco rimarca che: “Si tratta di una risposta emergenziale, cui seguiranno altrettanti analoghi interventi negli altri cimiteri del territorio. Saniamo, in tal modo, un vulnus cui da anni non si dava risposta. Il tutto nelle more della realizzazione della gara a doppio oggetto, necessaria per la scelta del nuovo socio privato/partner della Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A., e il conseguente affidamento della gestione anche dei servizi cimiteriali.”.

Il Consigliere comunale con specifica delega Lanfranco Lancione, dal canto suo sottolinea “E’ un primo passo; ad esso seguiranno analoghi interventi negli altri siti cimiteriali per i quali, però, è necessario intervenire sullo specifico piano regolatore. Si tratta di una operazione che attua un disegno strategico. La logica è di avviare, con questo primo step, gli interventi emergenziali a breve termine ma tutto risponde ad una programmazione che prevede, negli step successivi, nuove edificazioni proprio per coprire anche il fabbisogno di sepolture nel medio-lungo termine e dare finalmente risposte su una tematica da troppo tempo rimasta irrisolta”.