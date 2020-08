LEGA, FIORE FEBBRARO NEO COMMISSARIO PER GIULIANOVA

Gianfranco Giuliante,commissario della Lega Salvini Premier per la provincia di Teramo, ha nominato,ieri alla presenza del vice segretario federale on Andrea Crippa, Fiore Febbraro commissario della Lega per la città di Giulianova.

"Ringrazio il segretario regionale on Luigi D'Eramo e il commissario provinciale Gianfranco Giuliante per la fiducia accordatami" dichiara in una nota il neo commissario di Giulianova che scrive "La Lega Salvini Premier intende promuovere un progetto innovativo volto al perseguimento del bene comune al servizio della comunità,per riuscire in questo intento bisogna creare i presupposti per la nascita di una nuova classe dirigente politica che sappia finalmente ridare la giusta dignità alla città di Giulianova.Di concerto con i vertici del partito abbiamo individuato,quale vice commissario,Federico Montebello attualmente coordinatore provinciale Lega Giovani" conclude Febbraro che ricopre anche l'incarico di vice commissario provinciale di Teramo.