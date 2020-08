VIDEO / VERZILLI AL COMUNE DI TERAMO: «PERMESSO DI CIRCOLAZIONE NELLA ZTL ANCHE IN ALTRI COMUNI»

"Oggi il permesso di circolazione per accedere nelle zone a traffico limitato (Ztl) per i veicoli delle persone con disabilità è valido solo nel Comune in cui è stato richiesto, e per poter accedere alle Ztl in altri Comuni è necessario effettuare di volta in volta una nuova pratica. Con la nuova norma basterà un solo permesso per accedere alle Ztl in tutti i comuni. In attesa che sia attuativa la norma, ritengo pro-attivo che il Comune pianifichi una strategia di comunicazione e sensibilizzazione affinché si informi la cittadinanza interessata e si possano in contemporanea invogliare i concittadini e non alla mobilità cittadina, molti dei quali oggi preferiscono non spostarsi per le numerose difficoltà. Utile in tal senso, potrebbe essere: Lettera informativa inviata a domicilio per gli aventi diritto, banner informativo sui siti internet istituzionali e, non appena in vigore la norma (Ztl network mobilità disabili), dei cartelli informativi ai varchi. Chi ha tempo non perda tempo!". Lo scrive in una nota il consigliere comunale di Teramo Ivan Verzilli.