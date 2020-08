APPROVATO PROGETTO ESECUTIVO ILLUMINAZIONE PUBBLICA – VIA MURACCHE II

La Giunta Comunale in data 14 agosto ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un impianto di illuminazione pubblica in Via Muracche II. Il progetto verrà finanziato dalla seconda annualità dal “Decreto Crescita” per un importo complessivo di euro 90.000. Nel dettaglio, i lavori da eseguire consisteranno nella demolizione della zanella per alloggiamento plinti di fondazione, nella realizzazione di cavidotti con la posa di circa 16 pali di illuminazione e ripristini stradali. L’intervento sarà preliminare alla già programmata manutenzione straordinaria del manto stradale, in imminente approvazione da parte della Giunta per la fase esecutiva. Le opere in parola rientrano nell’obiettivo programmatico dell’Amministrazione Comunale relativo alla messa in sicurezza del territorio e della viabilità.

In pari data la Giunta Comunale ha approvato, per la Scuola dell’Infanzia di Via Giovanni XXIII, come lavoro di completamento alla nuova ala mensa, la recinzione di confine con la strada ferrata al fine di rendere fruibili per i bambini tutte le aree esterne di pertinenza del plesso scolastico.