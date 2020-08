ALFREDO MANTINI SCELTO DAL CAPO POLITICO PER SOSTITUIRE IL DIMISSIONARIO FABIO BERARDINI

È stata ufficializzata pochi giorni fa la decisione del Capo politico reggente del M5S, Vito Crimi, che ha scelto Alfredo Mantini quale nuovo Facilitatore alla formazione e al coinvolgimento per la regione Abruzzo. Alfredo Mantini, architetto, attivista della prima ora e già candidato sindaco e consigliere comunale a Bucchianico, succede al deputato Fabio Berardini dimissionario dopo pochi mesi.

A Mantini spetterà il compito di organizzare la formazione degli eletti e degli iscritti, anche tramite gli strumenti offerti dalla piattaforma Rousseau, ed il coinvolgimento di chi vuole iniziare a far parte del Movimento 5 Stelle. Come dichiara lui stesso: “Il M5S vive un momento delicato, la partecipazione degli attivisti va rinnovata e stimolata in vista di nuovi obiettivi. Lo faremo con una grande squadra di portavoce e attivisti che rappresentano da anni il cuore pulsante del M5S in Abruzzo. Sono convinto che questo è un momento cruciale in cui continuare a camminare insieme, senza arretrare di un millimetro, è l'unica strada percorribile”. Conclude.