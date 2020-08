PRESENTATA LA LISTA “MONTORIO GUARDA AVANTI” A SOSTEGNO DELLA CANDIDATURA DI ELEONORA MAGNO A SINDACO DI MONTORIO AL VOMANO CON TANTI EX

“Circa un mese fa ho presentato alla cittadinanza la mia candidatura e, sin da subito, ci siamo messi al lavoro per costruire una Lista che avesse il giusto equilibrio tra esperienza e gioventù, competenze e voglia di mettersi al servizio della comunità, conoscenza del territorio e delle sue problematiche e capacità di pensare fuori dagli schemi – dichiara Eleonora Magno – sono state settimane di confronto intenso, serrato, in cui tutte le varie anime della coalizione che mi sostiene hanno potuto esprimere il proprio pensiero e, da questa sintesi, credo sia venuto fuori un programma veramente interessante, articolato e coerente, innovativo in molti spunti, ma senza “voli pindarici”, senza proposte faraoniche ed irrealizzabili, perché i montoriesi hanno bisogno di concretezza e non di vane promesse”.

“Al centro della nostra campagna elettorale ci sarà appunto il programma, un insieme di proposte e linee programmatiche condivise ed accettate da tutta la coalizione – conclude il candidato Sindaco della Lista “Montorio Guarda Avanti” – nelle prossime settimane, rispettando tutte le disposizioni previste dalle normative anti covid, lavoreremo per farlo conoscere alla gente, per farne comprendere gli aspetti salienti e per illustrare, al meglio, la nostra idea di un territorio che deve voltare pagina dopo un paio di anni di deciso immobilismo e tornare a guardare con ottimismo al futuro”.

Ecco la Lista “Montorio Guarda Avanti”:

Citerei Marco, 19/09/1973

Cortellini Iolanda, 11/03/1990

Di Donatantonio Angelo, 25/05/1961

De Marcellis Chiara, 16/05/1998

Di Silvestro Alfonso, 23/07/1975

Formicone Margherita, 26/02/1956

Fidanza Stefano, 28/07/1990

Testa Agnese, 07/05/1971

Guizzetti Andrea, 24/02/1974

Zuccarini Gabriella, 24/08/1984

Rossi Sergio, 01/01/1963

Sacchini Paolo, 29/06/1987