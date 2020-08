SCUOLE, L’ASSESSORE CAVALLARI RISPONDE ALLA RAGAS: ECCO COSA STIAMO FACENDO IN TUTTI I PLESSI

Il Sindaco Gianguido D'Alberto e il Vicesindaco nonché assessore ai Lavori Pubblici Giovanni Cavallari, in riferimento alle dichiarazioni del Comitato Scuole Sicure Teramo, ritengono doveroso fare alcune precisazioni. È necessario, in primis, evidenziare che non giova certo alla comprensione del problema, confondere le misure di sicurezza anti Covid-19 con quelle legate alla vulnerabilità sismica degli edifici scolastici, poiché si tratta di due questioni completamente diverse che vanno risolte con misure diverse.

La confusione sulle scuole, in questo delicato momento, è proprio ciò di cui non abbiamo bisogno.

Il cosiddetto “Piano B” che il Comune di Teramo ha in serbo, nel caso ci fossero recrudescenze del Coronavirus tali da imporre misure ancora più restrittive e diverse da quelle che il Governo ha indicato ad oggi, non riguarda certo la riapertura di scuole chiuse a causa dell’inadeguatezza antisismica degli edifici, ma la possibilità di avvalersi di aule (come qualcuna all’interno dell’Università o altre che già venivano utilizzate per corsi professionalizzanti) in edifici che nulla hanno a che vedere con le scuole che la signora Ragas paventa, presumendo erroneamente decisioni che mai il Comune ha pensato di adottare.

Nella certezza di aver chiarito, quindi, che al momento si sta parlando delle azioni messe in campo dal Comune per assicurare la riapertura delle scuole in sicurezza anti Covid-19, l’assessore Cavallari, considerate le osservazioni del Comitato, elenca brevemente anche le attività legate all’adeguamento sismico e antincendio degli edifici scolastici di pertinenza comunale:

1. S. Giuseppe: già affidata la progettazione definitiva per l’adeguamento sismico.

2. Savini : il bando per la progettazione è stato pubblicato e scade il 28 agosto prossimo.

3. De Jacobis: a brevissimo sarà pubblicato il bando per la progettazione.

4. Risorgimento e Diaz: ottenuto il finanziamento dall’USRC, si sta redigendo il bando per l’affidamento della progettazione e i lavori potranno partire già a luglio del 2021 per l’adeguamento sismico.

5. Scuola dell’infanzia Villa Vomano, Miss Gioia e S. Nicolò (Via Brigiotti): già affidata in modo diretto la progettazione secondo le norme previste dal cosiddetto Decreto Semplificazione, con finanziamenti concessi dal comma 140 del MIUR.

6. Presentati a fine luglio all’USRC 14 studi di fattibilità per adeguamento sismico di altrettante Scuole, per un finanziamento di 33 milioni di euro.

7. Sono in corso 5 indagini diagnostiche sui solai di altrettante Scuole.

8. Ad agosto si concluderanno gli adeguamenti alle normative antincendio nelle scuole dell’infanzia e asilo nido di Colleatterrato e Piano Solare.

9. Affidamento a brevissimo di ulteriori lavori di adeguamenti anti incendio sulle scuole Zippilli, D’Alessandro, San Berardo, Risorgimento, scuola infanzia Fantasia e scuola primaria Serroni, scuola secondaria di 1° grado Papa Giovanni XXIII.

Lo stesso assessore Cavallari rimarca: “La riprogrammazione dell’intero sistema scolastico del Comune di Teramo, purtroppo completamente dimenticata in passato, è ora in pieno svolgimento e, poiché il Comitato, sempre meritoriamente attento alle vicende delle nostre scuole, non sembra esserne a conoscenza, torneremo nuovamente ad invitarlo nei nostri Uffici comunali per proseguire il confronto interrotto a causa del Covid e per dare modo di visionare tutti i progetti e le attività in corso, riferendo a tutti i membri notizie attuali e veritiere”.