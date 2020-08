MONTORIO, IL PD CON ELEONORA MAGNO SINDACO, IL VERO PROGETTO DI SINISTRA

Giunge oggi a compimento, con la presentazione della Lista “Montorio Guarda Avanti” che sostiene la candidatura a Sindaco di Eleonora Magno, un lungo ed importante cammino di costruzione politica ed amministrativa, finalizzato ad iniziare un nuovo progetto e una identità comune del PD montoriese. Giunge oggi a compimento, con la presentazione della Lista “Montorio Guarda Avanti” che sostiene la candidatura a Sindaco di Eleonora Magno, un lungo ed importante cammino di costruzione politica ed amministrativa, finalizzato ad iniziare un nuovo progetto e una identità comune del PD montoriese.

Non è stato facile ricucire il rapporto tra le tante anime, da anni in contrasto, del partito, ma grazie al sapiente e paziente lavoro dei vertici provinciali del PD e del Segretario Comunale, Marcello Di Emidio, quella che pareva una sfida ardua è stata invece realizzata con successo.

A Marcello in particolare va il sentito ringraziamento da parte dei vertici provinciali del partito e dei tanti iscritti che, in questi mesi, ne hanno potuto apprezzare la dedizione e l’instancabile lavoro messo in campo per il bene del partito.

Ha saputo dare ascolto alle varie voci, ha dato spazio agli iscritti storici del PD, è riuscito a ricostruire un gruppo di giovani entusiasti e pronti ad impegnarsi concretamente, ha saputo fare sintesi, affiancando Eleonora Magno nella sfida di costruire una Lista forte, inclusiva e che desse spazio alle varie anime della coalizione.

Dove non è stato possibile fare sintesi, dove i veti e le ambizioni personali sono stati più forti degli interessi del partito, il segretario di circolo ha saputo fare scudo, proteggere i candidati, soprattutto quelli più giovani, mettendo sempre al primo posto l’interesse del PD e, dove si è cercato di “spaccare” e di “dividere”, il suo intervento è stato provvidenziale per il bene del progetto.

Ora inizia la campagna elettorale e non possiamo quindi che fare un grande in bocca al lupo a Eleonora Magno ed a tutti i candidati della Lista “Montorio Guarda Avanti”. Li attende una grande sfida, quella di ridare un futuro ad una comunità distrutta da due anni di litigioso malgoverno e da due commissariamenti consecutivi.

Questo progetto, che guarda avanti ed al futuro, rappresentato dalla coalizione a sostegno di Eleonora Magno, è l'unica e vera coalizione di centrosinistra aperta al civismo in grado di ridare a Montorio il ruolo che merita a livello provinciale.

Siamo certi che i montoriesi sapranno bene cosa scegliere il prossimo 20 e 21 settembre per il bene della loro comunità!

Il Segretario Provinciale del Pd, Piergiorgio Possenti

I Consiglieri Regionali, Sandro Mariani e Dino Pepe