RITA ETTORRE CHIEDE AL SINDACO DI MARCO DI FARE CHIAREZZA SUL CASO TINI

Sono trascorse alcune settimane dalla conferenza stampa con la quale la consigliera Valentina Tini ha annunciato la sua esclusione dal gruppo di maggioranza del Comune di Castellalto. Diverse le reazioni politiche all’interno della coalizione che sostiene l’Amministrazione Di Marco. A momenti il livello della discussione si è abbassata di molto, con attacchi personali, e reazioni verbali aggressive ed offensive.

La verità su cosa sia realmente accaduto ovviamente la conoscono solo i diretti interessati, il Sindaco e l’intera maggioranza, ma siedendo tra i banchi dell’opposizione del Consiglio Comunale di Castellalto, afferma la consigliera Ettorre, non posso rimanere indifferente rispetto a quanto dichiarato e poi riaffermato con determinazione dalla Tini nella sua ultima risposta agli attacchi ricevuti; ma soprattutto – continua la Ettorre - se davvero le dichiarazioni della Tini non corrispondono al vero, perché così tanta agitazione da parte del Sindaco Vincenzo di Marco?

La mancanza di un confronto democratico e una vera discussione su argomenti strategici come quello della gestione della stazione ecologica sono fatti che se realmente accaduti, sarebbero di una gravità estrema; e poi perché l‘ex assessore all’Ambiente Tini continua a sostenere che così come concepito il progetto risulta infattibile ed antieconomico? Si chiede formalmente al Sindaco di Marco di fare chiarezza su quanto accaduto e di sciogliere una volta per tutte tutti i dubbi e le incertezze che ruotano intorno alla famigerata gestione della stazione ecologica.

Rita Ettorre ( Consigliere di minoranza del Comune di Castellalto)