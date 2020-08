IL PD CHIEDE LA CANCELLAZIONE DEI CANDIDATI A SINDACO DI MONTORIO ED ISOLA E DI ALCUNI CONSIGLIERI

Alll'esito della presentazione delle liste relative alle elezioni amministrative comunali in Provincia di Teramo, e valutate le candidature in esse contenute, il Partito Democratico provinciale comunica che nei confronti di Alessandro Di Giambattista, Eva Cargini, Gabriele Cargini, Pasqualino Di Pietro, di Montorio al Vomano e per Francesca Melozzi di Isola del Gran Sasso è stata effettuata apposita segnalazione presso la competente Commissione di Garanzia Regionale per la cancellazione dall'anagrafe del Partito Democratico. Nello specifico i cinque risultano essere candidati non autorizzati, Di Giambattista come sindaco e gli altri come consiglieri, in liste contrapposte a quelle sostenute ufficialmente dal Pd, che nei due Comuni presenta quali candidati sindaco Eleonora Magno per la lista "Montorio Guarda Avanti" e Fiore Di Giacinto per la lista "Paese Mio", contravvenendo al dettato dello Statuto nazionale Pd. Le sanzioni saranno comunicate all'esito dei lavori della Commissione di Garanzia e potranno portare fino all'espulsione dal Partito Democratico.