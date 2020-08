FOTO/ PIAZZA GREMITA A MONTORIO PER L'APERTURA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE DEL CANDIDATO SINDACO FABIO ALTITONANTE

Apertura stasera a Montorio della campagna elettorale del candidato sindaco Fabio Altitonante. Presente in una piazza gremita anche il leader abruzzese di Forza Italia Nazzario Pagano oltre che la sua lista: “Un’altra Montorio” che è composta da 12 candidati al ruolo di consigliere comunale: Silvia Abate; Raniero Barnabei; Mariella Calisti; Francesco Ciarrocchi; Mariangela Cortellini; Davide Di Felice; Francesca Di Luigi; Francesco Esposito; Gaetano Goderecci; Simone Marcelli; Adele Ricci; Mirco Tomassetti.

“È un gruppo giovane e fresco – ha commentato Altitonante – con persone che hanno sentito il bisogno di fare qualcosa per Montorio: la maggior parte si candida per la prima volta, ci sono uomini e donne con storie personali importanti e persone esperte, che mettono la loro competenza al servizio dei cittadini. Sono soddisfatto del risultato; in tantissimi avrebbero voluto essere nella nostra lista e abbiamo dovuto fare delle scelte. Mi dispiace per coloro che sono rimasti delusi per non esserci, ma spero che nei prossimi giorni possano mettere da parte le legittime delusioni personali e aderire al progetto, portando il loro contributo per aiutare Montorio“.