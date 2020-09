IL GRUPPO “MONTAGNE UNITE” DI CROGNALETO SOSTIENE UN’ALTRA MONTORIO CON ALTITONANTE SINDACO

A quattro anni dal sisma arrivano segnali positivi per tutta l'Alta Valle del Vomano Gran Sasso e Monti della Laga, per la ricostruzione, per il Turismo reale e innovativo e per la Cultura della consapevolezza territoriale con le moderne azioni comunicative per lo sviluppo economico; azioni base di qualsiasi civiltà umana identitaria moderna, volta al bene comune di tutti.

La candidatura a Sindaco di Fabio Altitonante è il giusto volano per il raggiungimento di tali obbiettivi di sviluppo socio-economico.

Per tali motivi il Gruppo Consiliare "Montagne Unite" del Comune di Crognaleto, nei consiglieri Davide Peluzzi, Carmine Moretti e Bernardino Malizia sostengono la candidatura a sindaco di Montorio al Vomano di Fabio Altitonante, per le sue competenze ed energie umane, come grande possibilità di sinergie per un miglioramento della qualità della vita in tutto il comprensorio del Distretto della Stada Maestra del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

"Lo sosteniamo per dare maggiore voce e forza alla Valle del Vomano, considerando Montorio come centro millenario della Montagna teramana" conclude Davide Peluzzi.