NON APRIRA' LA SCUOLA MATERNA ANTISISMICA DI COLLEATTERRATO: I LAVORI NON SONO STATI CONCLUSI

Niente da fare. La nuova scuola materna di Colleatterrato non aprirà per l'avvio di questo nuovo anno scolastico. I lavori dovevano concludersi il 29 agosto ma anche questa volta il termine non è stato rispettato. Dopo l'ultimo sopralluogo nella scuola, l'amministrazione ha accertato che la situazione non è delle più rosee. La ditta che ha in mano l'appalto che fu affidato dalla vecchia amministrazione di centrodestra che, su questo argomento ora tace: Linea Informatica di Ennio Abbatescianni non avrebbe rispettato gli accordi dettati dal codice degli appalti ed il Comune avvierà ora, tutto l'iter per poter concludere i lavori tramite gli uffici. Lavori di realizzazione della scuola, destinata a ospitare 150 bambini e il cui appalto risale al 2016, avrebbero dovuto essere completati entro l'estate del 2018. Ma così non è stato.