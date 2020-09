“UNA GRANDISSIMA PARTECIPAZIONE E TANTA VOGLIA DI IMPEGNO COMUNE QUESTA MATTINA IN PIAZZA ORSINI”: ALESSANDRO DI GIAMBATTISTA PRESENTA UFFICIALMENTE LA SUA SQUADRA E I SUOI PROGETTI PER MONTORIO

Una gremita piazza Orsini questa mattina ha ospitato l'apertura ufficiale della campagna elettorale e la presentazione della lista “Montorio Impegno Comune” che sostiene la candidatura a sindaco di Alessandro Di Giambattista, già primo cittadino per due mandati consecutivi, alle «Mi conoscete, ho amministrato Montorio per due mandati consecutivi portati al loro termine naturale amministrative del 20 e 21 settembrea Montorio al Vomano – ha detto Di Giambattista nel suo intervento -, sono nato, cresciuto e sempre vissuto a Montorio e qui intendo continuare a vivere, dedicandomi alla mia comunità a tempo pieno, perché Montorio merita un sindaco a tempo pieno e operativo h24, non distolto da altri impegni. Torno a mettermi in gioco perché ritengo che, in un momento di grandi crisi e incertezze, solo con una garanzia di un'amministrazione stabile e affidabile possiamo invertire la rotta e assicurare alla nostra cittadina il ruolo che merita, quale punto di riferimento indiscusso per tutto l’entroterra teramano. Sfide epocali ci attendono: far ripartire la Ricostruzione ingessata da troppo tempo e promesse con un cronoprogramma di interventi e tempi certi, opere pubbliche da appaltare per rimettere in moto con i cantieri l'economia del paese, investimenti in infrastrutture, collegamenti e viabilità per aumentare l'attrattività e ricettività di Montorio quale porta del Parco, riqualificare il centro storico e le frazioni in stato di crescente abbandono, riprendere e portare a termine tanti progetti, a partire dagli interventi già finanziati per l'edilizia scolastica, e interrotti negli ultimi sette anni. Ma nulla di questo sarà possibile senza la garanzia di un'amministrazione solida, duratura e stabile: questo è lo spirito con cui nasce e chiede fiducia ai Montoriesi “Impegno Comune”».

Sul palco allestito in piazza Orsini, nel pieno rispetto di tutte le regole anti Covid, si sono avvicendati gli interventi dei 12 candidati della lista - Eva Cargini; Gabriele Cargini; Fiorenzo Catalini; Patrizia Cosmi; Davide Di Donatantonio; Guerino Di Pietro; Pasqualino Di Pietro; Valentina Di Silvestre; Alessia Nori ; Patrizia Nustriani; Riccardo Panzone Persia e Attilio Verzilli - che hanno brevemente parlato della loro motivazione a mettersi in gioco e di alcuni impegni che hanno particolarmente a cuore per risollevare le sorti di Montorio, rinnovando pieno sostegno e fiducia nelle capacità e nell’esperienza amministrativa del candidato sindaco Di Giambattista.