VIDEO / TERCOOP, IL SINDACO PORTA IN CONSIGLIO COMUNALE LA PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO E TUTELA DEI POSTI DI LAVORO

Superamento della gara ponte e mantenimento dei posti di lavoro. E' questo l'impegno che ha assunto pubblicamente il Sindaco di Teramo verso i 26 lavoratori della Tercoop che oggi, hanno tenuto un sit in sotto al Comune di Teramo. La proposta di partenariato pubblico-privato sarà approvato il 15 settembre in consiglio comunale. «Si parlerà di tutela a tempo pieno di 23 lavoratori, ci impegnano per arrivare a dare risposte a 26 di loro. Speriamo che ci sia la compattezza e la responsabilità da parte di tutto il consiglio comunale», ha dichiarato il primo cittadino.

