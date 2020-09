FONDAZIONE TERCAS, E ALLA FINE VENNE FUORI ANCHE LA TERNA DEL COMUNE DI TERAMO. E LA PRIVACY?

E' stata una meditazione lunga, durata quasi una giornata quella del Sindaco di Teramo. Poi dev'essere intervenuto qualche evento, che lo ha portato a diffondere un comunicato stampa, alle ore 15 di oggi, con i nomi della terna consegnata alla Fondazione Tercas. Forse solo a fine mattinata il Sindaco ha capito che non c'era alcuna violazione della privacy nel diffondere questi nomi: lo aveva fatto la Provincia prima e l'Università dopo. Non si capiva dunque come mai solo il Comune avesse il problema della privacy.

Ebbene alla fine il Comune dopo lunga riflessione, ultimo ente tra tutti, ha reso nota la terna che, udite, udite è composta da: Tiziana Di Sante, Maria Letizia Fatigati e Remo Riccioni.

Sia lodato!