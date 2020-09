A COLLATTERRATO IL COMUNE RIFA' L'ASFALTO DOPO 27 ANNI, SODDISFATTI I RESIDENTI

Soddisfazione viene espressa in queste ore dal comitato di quartiere di Colleatterrato per il nuovo manto di asfalto che non veniva realizzato da 27 anni. «In queste ore il Comune di Teramo sta provvedendo ad asfaltare le zone più ammalorate della ex SP 18 (zona Asl) e la zona di Via Spataro. Inoltre sono in corso le operazioni di taglio erba nella zona del parco giochi. Bene cosi e speriamo sia solo l'inizio di un programma di manutenzione e decoro per il nostro quartiere», scrive il comitato.