A TERAMO TUTTO PRONTO PER LA RIAPERTURA DELLE SCUOLE, C'E' STATO IL SOLITO TOUR DEL COMUNE

Come si preparano le scuole teramane alla ripresa post Covid? Dopo quello per le barriere architettoniche, oggi nuovo sopralluogo degli amministratori del Comune per verificare lo stato dell’arte dei lavori di sistemazioni delle classi. L’Assessore Giovanni Cavallari, il Sindaco Gianguido D’Alberto e l’Assessore Andrea Core, hanno effettuato un tour dei plessi scolastici, cominciando dall’Istituto Comprensivo Savini-San Giuseppe- San Giorgio, con l’ex Molinari, dove è stata creata un’area Covid per la gestione di eventuali problemi. Quindi gli amministratori hanno raggiunto la Noè Lucidi, poi la D’Alessandro e Piano d’Accio: Grande soddisfazione per le condizioni in cui sono state trovate le scuole.