RIASFALTATA LA ROTONDA DI VIA BIONDI

Il Comune sta portando a termine la risfaltatura della famosa rotonda di Via Biondi. Ovviamente sulla rotanda e' stato portato un cavo per il posizionamento di un punto luce che possa illuminare al meglio la stessa. Punto luce che insieme ad altri due previsti nella stessa zona dovrebbero garantire maggiore visibilita'per gli automobilisti e per eventuali pedoni.