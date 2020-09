LA REGIONE REGALA 93 MILA MASCHERINE MA SOLO AD ALCUNI STUDENTI E PLESSI, GLI ALTRI?

«Il 24 settembre torneranno in classe in Abruzzo, 169.447 alunni senza grandi criticità per quanto concerne gli organici e il personale. Sono in arrivo anche 34 milioni per le dotazioni extra causa Covid. Non ci saranno fenomeni di classi vuote. L'Abruzzo è pronto», lo ha detto il direttore dell'Ufficio scolastico regionale, Antonella Tozza, nel giorno in cui la Regione, per il tramite della Protezione civile, ha annunciato la distribuzione di 93 mila mascherine in 450 plessi scolastici. Gli studenti delle primarie e delle secondarie di primo grado la troveranno già in classe o, al massimo, in distribuzione nel giorno del ritorno sui banchi grazie ai volontari. Un'operazione fortemente voluta direttamente dal governatore Marco Marsilio. La mascherina quella destinata agli studenti è interamente confezionata sul territorio, dalla Alesina Mask che ha vinto, per 345 mila euro, la gara indetta dalla Regione con particolare cura per l'estetica e soprattutto con tutte le certificazioni del caso, compresa quella europea. La mascherina è chirurgica e ha superato le prove per venti lavaggi. Un'inziativa che lascia fuori molti plessi abruzzesi e soprttutto gli studenti delle superiori. Perchè tale decisione? Forse ci sono alunni e alunni, scuole e scuole per il presidente Marsilio.