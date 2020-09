MARIASTELLA GELMINI A MONTORIO CON FABIO ALTITONANTE: TOUR PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E MERCATO

L’on. Mariastella Gelmini, Presidente del Gruppo Forza Italia alla Camera, martedì e mercoledì sarà a Montorio al Vomano al fianco di Fabio Altitonante, candidato a sindaco con la lista “Un’altra Montorio Altitonante Sindaco”.

Martedì 15 settembre dalle 18.30 l’on. Gelmini farà un tour per le attività produttive di Montorio e nella mattina di mercoledì 16 settembre sarà al mercato in centro.

“È un impegno che continua. – commenta Altitonante – Nel 2019 Mariastella Gelmini aveva scoperto Montorio durante un’iniziativa organizzata da me a sostegno del Presidente Marsilio.

Già in quell’occasione, aveva presentato una serie di proposte concrete per dare un impulso alla Camera sul tema della ricostruzione.

Ora vuole essere al mio fianco in questo progetto per Montorio, supportandoci anche per il rilancio economico e turistico.

Con la mia candidatura a sindaco, Montorio avrà alla Camera dei Deputati un punto di riferimento importante come Mariastella Gelmini”.