CRISI NEL GRUPPO + EUROPA, CARGINARI E RECINELLI VOGLIONO SCIOGLIERE IL GRUPPO, LA DE SANTIS SI OPPONE: «IO RIMANGO, LUI PUO USCIRE»

Le ultime indiscrezioni riportate dalla stampa mi portano ad essere chiaro al fine di evitare inutili incomprensioni. Con il passare del tempo ho dovuto constatare - mio malgrado - che il leggero ottimismo sullo sviluppo progettuale e politico di +Europa che circa un anno e mezzo fa mi ha portato alla composizione del gruppo consiliare insieme alla consigliera De Santis si è ridotto ad una semplice appartenenza all’interno di un contenitore politico.

A livello locale l’assenza di confronto e dialogo con il riferimento in amministrazione - indebitamente e/o erroneamente accreditato per intero al gruppo consigliare +Europa - ha evidenziato ancor di più la mia difficoltà a rappresentare una entità priva di indirizzo e confronto politico. E' quanto sostiene Emiliano Carginari consigliere comunale.

Comprensibile la difficoltà di intercettare una linea nazionale... del tutto incomprensibile ciò accada anche a livello locale dove le progettualità si presume siano di più ampio spazio proiettate nello specifico delle necessità del tessuto locale che si rappresenta.

Essere solo strumento di rappresentanza o a sistema di qualcosa tantomeno a sola garanzia di qualcuno di certo non rientra nelle mie umili caratteristiche.

Ho già rappresentato - per correttezza - al sindaco di Teramo questa mia sofferenza politica e mi appresterò domani in occasione del consiglio comunale a comunicare formalmente lo scioglimento del gruppo consiliare di +Europa con il conseguente mio ingresso al gruppo misto.

Sarà sicuramente una posizione che mi garantirà e mi permetterà assumere con piena responsabilità tutti gli oneri e onori connessi al mio impegno politico.

Chiaramente trattasi solo ed esclusivamente di una posizione politica che nulla ha a che fare con i rapporti all’interno della maggioranza che seguiranno ad essere per quel che mi riguarda inalterati e coerenti con la posizione assunta alcuni mesi orsono, chiude Carginari.

E' sconcertata l'assessore Ilaria De Santis dalla notizia appresa dello scioglimento del partito:

«L'ho incontrato stamattina e non mi ha detto nulla, devo dire che l'ho sempre reso partecipe cosa che non ha invece mai fatto lui. Non sapevo neppure se andava alle commissioni. Lui e Francesco Recinelli facevano riunioni politiche senza neppure dirmelo, tra l'altro Recinelli non ha mai avuto alcun ruolo nel nostro gruppo».

E sullo scioglimento la De Santis dice: «il simbolo rimane mica se, se ne va Carginari si puo' sciogliere il gruppo. Io rimango. Tra l'alrtro sono coordinatrice regionale. Posso dire che lui non lo puo sciogliere il gruppo mentre puo' uscire dal partito».

Della questione è stato informato il Sindaco.