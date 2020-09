FOTO-VIDEO / MARIASTELLA GELMINI A MONTORIO PER FABIO ALTITONANTE

Un punto di riferimento per le donne, con una grande centro di senologia importante per aiutare la prevenzione dei tumori. Ma anche il rilancio delle attività produttive messe a dura prova dalla crisi per ripopolare un comune rimasto povero di residenti e giovani. Sono solo alcuni dei punti elencati oggi a Montorio dal candidato Fabio Altitonante durante il comizio con Mariastella Gelmini che oggi e domani lo accompagnerà in tour nel piccolo comune. «Occorre la giusta ripartenza con nuovi posti di lavoro. Il sindaco ha il compito di far sentire la voce della propria comunità».

