VACCA: «NO ALLA CHIUSURA DELLE SCUOLE IN ABRUZZO»

"Mi auguro che le notizie di un'imminente chiusura delle scuole in Abruzzo siano infondate.

Il presidente Marsilio si attenga alle norme nazionali anche in caso di passaggio in zona rossa. L'esempio della Campania è illuminante: la chiusura delle scuole non ferma il contagio. Marsilio non comprometta il futuro dei nostri bambini e ragazzi!" così Il Capogruppo Commissione Cultura e Istruzione Camera dei Deputati Gianluca Vacca