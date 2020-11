L'ABRUZZO VERSO LA ZONA ROSSA, IL SINDACO COSTANTINI: «LA REGIONE CI DIA GARANZIE ECONOMICHE»





Il Sindaco Costantini al Presidente Marsilio: “la Regione ci dia garanzie economiche e sociali per aiutare le categorie e le famiglie maggiormente coinvolte nel nuovo lockdown”



In queste ore la Regione Abruzzo si avvia a diventare Zona Rossa. Il Presidente Marco Marsilio, terminato il confronto con i sindaci e le categorie interessate dalle nuove chiusure, firmerà i provvedimenti.



In questo frangente il Sindaco Jwan Costantini chiede al Governatore la messa in campo di garanzie economiche e sociali alle categorie lavorative che verranno coinvolte nel nuovo lockdown ed una massima attenzione alle politiche sociali.



“In Regione si sta decidendo sull’entrata dell’Abruzzo in Zona Rossa – dichiara il Sindaco Costantini – che, inevitabilmente, coinvolgerà determinate categorie lavorative che si troveranno in difficoltà e chiederanno risposte. Ecco perché la Regione dovrà garantire ai primi cittadini gli strumenti necessari al supporto economico dei lavoratori e sociale alle famiglie che versano in condizioni di difficoltà. Siamo certi che il Presidente Marsilio terrà in dovuta considerazione il nostro appello, affinché i sindaci possano mettere in campo le iniziative necessarie per assistere i cittadini maggiormente penalizzati dai nuovi provvedimenti emergenziali”.