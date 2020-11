VIDEO / ZONA ROSSA, «DISCRIMINATI I NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO DELLA CITTA'» I COMMERCIANTI CHIEDONO AIUTO AL COMUNE

Sono diversi i commercianti del settore abbigliamento che si sentono discriminati dopo l’istituzione della zona rossa in Abruzzo. In giro c’è tanta gente perchè il lockdown non è lo stesso di quello dello scorso mese di marzo ma le attività sono chiuse e l’economia per questo settore è bloccata.

I commercianti si sono rivolti al comune per chiedere un aiuto ma l’ente non puo’ aiutarli se prima il governo non ratifica il provvedimento del presidente Marco Marsilio.

ASCOLTA QUI FILIPPONI