VIDEO / MERCATO COPERTO CHIUSO DAI NAS, ENTRO 15 GIORNI SARANNO CONCLUSI I LAVORI

L’assessore comunale Antonio Filipponi e il Sindaco Gianguido D’Alberto hanno fatto il punto della situazione dopo la sospensione delle attività all'interno del Mercato Coperto di Piazza Verdi decisa dai carabinieri del Nas. Entro 15 giorni saranno svolti i lavori necessari per far ripartire le varie attività all'interno della struttura, promessi oramai oltre un anno fa.

Domani sarà deciso, durante una riunione, quando ripartiranno i commercianti con la vendita quotidiana dei prodotti. Intanto il Sindaco ha presentato il progetto comunale per la sistemazione della struttura.

