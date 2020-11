VIDEO / IL MERCATO COPERTO NON VENIVA SANIFICATO DA 15 ANNI: DUE SETTIMANE PER I LAVORI, POI LA RIAPERTURA

Sopralluogo dell'assessore Antonio Filipponi al mercato generale di piazza Verdi insieme alla Asl. L'assessore annuncia lavori immediati in modo da poter riaprire la struttura in 15 giorni. Nel frattempo i commercianti potranno, se vorranno, riaprire all'aperto. Intanto Filipponi ammette che la struttura non veniva sanificata da almeno 15 anni.

ASCOLTA QUI L'ASSESSORE FILIPPONI