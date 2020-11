VIDEO / SISTEMATE PIANTINE, FIORI (BIANCO-ROSSI) E TELECAMERE SU CORSO SAN GIORGIO NEI VASI IN CORTEN

Sarà conclusa domani la sistemazione delle piantine dentro ai nuovi vasi in corten sistemati su corso San Giorgio a Teramo. Ma quello che si vedeva stasera era già un gran bel vedere. All'ingresso del corso, poi, dal lato su piazza Garibaldi, sono stati sistemati due vasi con dentro ciclamini bianco e rossi in onore dei colori della città, che sono davvero belli. In contemporanea, l'assessore Valdo Di Bonaventura spiega anche che: «sono state messe in funzione le telecamere, quindi invito i malintenzionati a stare attenti». Le piante avranno un volto nuovo tre volte all'anno in base alla stagionalità.

