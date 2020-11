CLAUDIO SECCAFIENO E' IL NUOVO COORDINATORE DI FDI A TORTORETO

Il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia Marilena Rossi ha nominato il nuovo Coordinatore e Portavoce di Fratelli d'Italia di Tortoreto.

"Claudio Seccafieno, imprenditore in pensione, impegnato da sempre nel mondo della scuola e dell'associazionismo, persona pragmatica, con grande capacità d'ascolto e presente quotidianamente sul territorio sarà in grado di far crescere e di dare nuova linfa e nuovo slancio al nostro partito. "Con Claudio ci sarà un gruppo importante che andrà a dare maggiore peso al nostro partito" -dichiara Marilena Rossi.

Al Presidente Provinciale, fa eco il neo coordinatore portavoce del circolo di Tortoreto Claudio Seccafieno: "ringrazio per la fiducia accordata dal coordinamento provinciale di Fratelli d'Italia, sono pronto ad impegnarmi al massimo delle mie possibilità in questo mio nuovo compito confidando nell'aiuto degli amici del gruppo. Il nostro obiettivo sarà la costruzione di un progetto politico propedeutico alle prossime elezioni comunali di Tortoreto con Fratelli d'Italia che dovrà avere un ruolo centrale".

