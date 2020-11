NASCE IL PORTALE "TERAMO AL CENTRO" PER PROMUOVERE IL TERRITORIO

Facendo seguito alla comunicazione concernente la imminente realizzazione di un portale online per la promozione e la valorizzazione sia del territorio che del commercio locale, si rende noto che il gruppo di commercianti teramani – che assieme al sottoscritto sta offrendo le ali al progetto affinchè possa decollare – ha proceduto all’individuazione del nome del portale e alla realizzazione grafica del logo che identificherà e accompagnerà l’iniziativa.

Il nome prescelto è “Teramo al Centro” e il logo reca i colori dello stemma sia della città che della provincia teramana, con la stilizzazione del suo simbolo più conosciuto, ovvero la Basilica-Cattedrale del Duomo.

La creazione del portale “Teramo al Centro” si propone la più vasta divulgazione delle iniziative pubbliche e private – anche di natura culturale – che concernono il nostro comune e la nostra provincia, favorendo le realtà commerciali ed imprenditoriali sotto molteplici profili, anche per il tramite di apposita piattaforma e-commerce.

Il gruppo promotore potrà avvalersi anche della collaborazione del “Consorzio Shopping in Teramo Centro” quale partner già operante da anni nella promozione cittadina e nello sviluppo del sistema produttivo, così da ampliare ulteriormente il fermento culturale, sociale e commerciale del quale la nostra realtà è ricca.

Esprimo a nome di tutti i partecipanti l’invito più caloroso a contattarci al n. 3202173378, per offrire idee e adesioni al portale, anche al fine di partecipare alla relativa piattaforma online, la quale sarà operativa già dai primissimi giorni di dicembre, così da poter venire incontro alle esigenze degli utenti nell’imminente periodo natalizio.

Sarà nostra cura informare anche sul coinvolgimento istituzionale nonché associativo, entrambi fondamentali per la buona riuscita dell’iniziativa che ci auguriamo trovi riscontri entusiastici a tutti i livelli.



Il Consigliere comunale di Italia Viva Teramo

Osvaldo DI TEODORO