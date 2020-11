VIDEO / CAUSA COVID RIMARRA' CHIUSA LA CASA DI BABBO NATALE A CASTEL CASTAGNA

Non si aprirà la Casa di Babbo Natale a Castel Castagna. Per colpa del Covid e dell'ipotesi assembramenti, non sarà allestita l'attesa casa di Babbo Natale che ha richiamato per cinque anni famiglie e bambini. La decisione, sofferta, dell'amministrazione comunale è stata illustrata dal sindaco Rosanna De Antoniis ospite oggi della Rassegna Stampa di R115. Non mancherà l'illuminazione e gli alberi perchè la tradizione natalizia non dovrà mancare.

ASCOLTA QUI IL SINDACO