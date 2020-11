VIDEO / L'ASSESSORE DE SANCTIS "SMASCHERA" FALSO INDIGENTE IN POSSESSO DI REDDITO DI CITTADINANZA, PENSIONE, CASA POPOLARE E VARI BONUS

Ha la pensione sociale, il reddito di cittadinanza, la casa popolare, vari bonus energia ed anche i pacchi alimentari e vive in una roulotte in aperta campagna ma a quanto pare non è così. Nella trappola sarebbe caduto anche il consigliere comunale Ivan Verzilli che per lui aveva anche fatto un appello. A scoprire il falso indigente ci ha pensato l'assessore al sociale del Comune di Teramo, Ilaria De Sanctis che ha portato alla luce il "trucco" usato dall'uomo. L'assessore De Sanctis avverte i cittadini che occorre stare attenti perchè casi simili non sono poi così tanto isolati.

ASCOLTA ILARIA DE SANCTIS