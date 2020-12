LA DENUNCIA/ MERCATO COPERTO DI PIAZZA VERDI, LAVORI SENZA L'OMBRA DELLA SICUREZZA

Volevo segnale una grave negligenza nella condotta dei lavori (presumibilmente di ristrutturazione , ma come vi dirò non è possibile verificarlo) del Mercato di Teramo , in piazza della Verdura . Come da me verificato sono in corso lavori senza alcun cartello di sicurezza transenna o bando di gara cosa più grave in caso di incidenti non è possibile attribuire alcuna responsabilità diretta mancando qualsivoglia cartello indicante il nominativo di ditte appaltatrici e responsabili di cantiere . Inoltre essendo un luogo pubblico pertanto aperto al pubblico il rischio è che in assenza di opportune segnalazioni le persone possano entravi a proprio rischio , inoltre segnalo la presenza di addetti senza mascherina e consiglierei di verificare i protocolli di sicurezza adottati.

LETTERA FIRMATA