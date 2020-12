VIDEO / DA TRE GIORNI PIAZZA SANT'ANNA SENZA LUCE, LITE TRA RESIDENTE E COMMERCIANTE: INTERVIENE DI BONAVENTURA

Da tre giorni piazza Sant'Anna è senza luce. La denuncia arriva dai residenti che scrivono al Sindaco. Risolve il problema, oggi, l'assessore Di Bonaventura che promette interventi immediati di pulizia e ordine nella piazza nel cuore di Teramo. C'è da risolvere subito il problema dei parcheggi. Stamattina momenti di tensione tra un residente e un commerciante. E' dovuto intervenire l'assessore Di Bonaventura per mettere pace tra i due per una problema di parcheggio. L'assessore telefona al gestore della pizzeria che ha lasciato in abbandono tavoli e sedie. Chiesta l'immediata rimozione perchè la piazza deve essere pulita.

