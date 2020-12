ZONA ROSSA, MARSILIO VUOLE TENTARE "L'USCITA" PER L'IMMACOLATA

L'Abruzzo resterà in fascia rossa e semmai dovesse ottenere uno sconto sull'attuale termine, fissato al prossimo 10 dicembre, significherebbe tornare in arancione in tempo per l'Immacolata, forse tra domenica e lunedì, in anticipo di 4-5 giorni al massimo.

Questa è la dimensione dell'interlocuzione in corso con il governo, in particolare con il ministro della Salute Roberto Speranza, scrive Il Messaggero, che oggi potrebbe vivere un passaggio fondamentale con la riunione della Cabina di regia nazionale che esaminerà i dati relativi alla settimana 23-29 novembre. L'Abruzzo partirà da un indice di trasmissione del virus, Rt, di 1.11.

Oggi la fascia rossa abruzzese compie 14 giorni, ne servirebbero altri 7, secondo il Dpcm del 3 novembre, per allentare le restrizioni. Tempi incompatibili con la necessità di dare un minimo di ossigeno all'economia natalizia. Ecco perché Marsilio da giorni sta incalzando Speranza affinché si acceleri il processo di uscita dalla fascia rossa.