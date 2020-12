VIDEO / DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA, IL COMUNE LANCIA UN SONDAGGIO PER LA DESTINAZIONE DELLA CARLO FEBBO

Democrazia Partecipativa, il sindaco Gianguido D'Alberto e l'assessore Sara Falini hanno illustrato le attività messe in campo dall'amministrazione sul tema della Partecipazione, con particolare riferimento alle azioni concrete in corso e a quelle che prenderanno il via nei prossimi giorni. A cominciare da un sondaggio, quello sulla scuola Carlo Febbo di San Nicolo per la quale si cerca un’ idea di destinazione.

ASCOLTA QUI SARA FALINI