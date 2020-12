VIDEO / TE.AM, IL COMUNE LA VUOLE TUTTA E OFFRE QUASI UN MILIONE A GAVIOLI

Il Comune di Teramo torna all’attacco e chiede di acquisire l’intero pacchetto, il 49%, delle quote del socio privato in possesso della Comir. Sono in corso, infatti, una serie di incontri tra il Sindaco e l’Ad Stefano Gavioli. Interlocuzione avviata già lo scorso mese di agosto quando per risolvere la controversia delle partite creditorie risalenti agli anni 2007-2009 e 2010-2014. Prima il comune ha proposto alla partecipata di vendersi l’area dell’ex inceneritore, un appartamento in via Potito Randi e un terreno a Terrabianca per trovare i soldi necessari a compensare il credito che Team vanta sul Comune.

Ora, invece, per salvare la società, il Sindaco sta cercando di acquisire di nuovo l’intero pacchetto societario del socio privato per far diventare la società tutta in house e cioè pubblica.

Nell'operazione, secondo alcuni potrebbe convergere il Mote rendendola più solida dal punto di vista economico, in questo modo, l’azienda potrebbe partecipare alle gare europee ed acquisire commesse cosa della quale ha urgente bisogno, e che ora non puo’ fare perchè è una società mista pubblico-privata. Per poter acquisire le quote il Comune dovrebbe sborsare poco meno di un milione di euro.

