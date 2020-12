ZONA ROSSA, OGGI MARSILIO CI RIPROVA PER LE RIAPERTURE...DALL'8 DICEMBRE

Oggi Marsilio ci riprova. Stasera il governatore Marco Marsilio farà quello che ha annunciato nei giorni scorsi, ovvero chiederà al ministro della Salute, Roberto Speranza, di far uscire l'Abruzzo anzitempo dalla fascia rossa, prima della scadenza prevista, con l'ordinanza firmata l'altro giorno, per il 10. L'obiettivo è quello dell'8, in modo da dare ossigeno alle attività commerciali nel periodo di maggiore impatto per la loro economia. Tutto dipenderà, dunque, dall'andamento dell'epidemia di coronavirus di oggi. Scendono in modo significativo anche i ricoveri, mentre è record di guariti. Si registrano, però, 14 decessi recenti, che portano il bilancio a 969.