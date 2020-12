VIDEO / TORNA IL FONDO DI SOLIDARIETA' PER LE FAMIGLIE DEL COMUNE IN DIFFICOLTA', LE DOMANDE DAL 10 DICEMBRE

Torna il fondo di solidarietà per aiutare le famiglie in difficoltà a Teramo. Dal 10 dicembre e fino a fine mese coloro che hanno meno di cinquemila euro sul conto corrente potranno presentare le domande al comune per accedere ai buoni spesa messi a diposizione del Comune di Teramo.

