VIDEO /ZONA ARANCIONE, IL COMUNE DI TERAMO CONTRARIO ALLA RIAPERTURA DELLE SCUOLE IL 9 DICEMBRE. CORE: «MARSILIO NON E' UN PODESTA'»

ZONA ARANCIONE, IL COMUNE DI TERAMO CONTRARIO ALLA RIAPERTURA DELLE SCUOLE IL 9 DICEMBRE. CORE: «MARSILIO NON E' UN PODESTA'»

Potrebbero non riaprire, mercoledi 9 dicembre le seconde e le terze medie di Teramo. Le istituzioni dovrebbero sedersi ad un tavolo per decidere mentre Marsilio che non è un podestà, non puo' cambiare il colore di una Regione dalla mattina alla sera. C'è un mondo: quello della scuola e delle mense che non sanno cosa fare. Occorre garantire il diritto alla chiarezza. E' venuto il momento di interrompere questa pessima prassi. Occorre un protocollo chiaro che al momento non c'è. Entro stasera il Comune farà sapere a cittadini e scuole cosa farà il comune di Teramo, mercoledi 9 dicembre. Lo ha detto l'assessore all'istruzione Andrea Core alla conferenza stampa che si è svolta stamattina al Parco della Scienza con il Sindaco.

ASCOLTA QUI ANDREA CORE