AD ISOLA DEL GRAN SASSO NESSUNO PAGA L'ACQUA, UN DANNO DA 300 MILA EURO ALL'ANNO PER IL RUZZO

Dal 2015 una parte dei cittadini di Isola del Gran Sasso, pari a quasi 3/4 dei residenti, non ha mai pagato le bollette dell'acqua e del servizio di fognatura. Motivo? Da quando il Comune è entrato nel Ruzzo, nel 2015, i cittadini non hanno mai avuto il contatore perchè mai installati. A darne notizia è il Sindaco Andrea Ianni che nei giorni scorsi ha incontrato il presidente Cognitti e il direttore Stirpe per parlare di eventuali ristori da destinare ai cittadini di Isola visto che il Ruzzo utilizza le loro sorgenti.

«Prima gestivamo l’acqua da soli - spiega Ianni - poi abbiamo appreso che per legge, sopra i mille abitanti non si poteva avere la municipalizzata. Il Ruzzo quando ha provato a mettere i contatori si è accorto che le linee erano vecchie e non li ha potuti installare. Un danno per il Ruzzo dal 2015 ad oggi, per diversi centinaia di migliaia di euro. L'Ente di via Dati ha perso introiti per almeno 300 mila euro all’anno, una stima del Comune fatta in eccesso.

Il Ruzzo metterà i contatori ma la realizzazione sarà lunga e costosa nel frattempo acqua gratuita per tutti i residenti.

Intanto il comune ha chiesto una royalty da riconoscere al comune per lo sfruttamento delle sorgenti e dell'acqua da girare ai residenti.