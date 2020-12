VIDEO / IL SINDACO DI BELLANTE ALLA ASL: «AGGIORNARE LA BANCA DATI DEI POSITIVI CHE DIVENTANO NEGATIVI»

Il sindaco di Bellante Giovanni Melchiorre non ha ancora deciso se riaprire o meno le scuole del suo comune, domani 9 dicembre. Lo deciderà dopo aver sentito anche i colleghi sindaci, nel frattempo denuncia il fatto che la banca dati della Asl non viene aggiornata e che, nel suo comune, accade che i contagi positivi poi negativizzati non riportano in tempo reale i fatti.

