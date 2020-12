VIDEO / ACCESE LE LUMINARIE A TERAMO, D'ALBERTO: «UN SEGNO DI SPERANZA PER I CITTADINI»

Tanti cittadini hanno preso parte in serata a Teramo, lungo il corso all'accensione delle luminarie. Gli amministratori hanno dato alla tradizione delle luci compresa via Capuani che anche quest’anno dedica gli addobbi luminosi al testo delle canzoni di Ivan Graziani.

In piena pandemia e con un semi-lockdown in corso e la popolazione costretta al coprifuoco dalle 22 in poi, l’accensione delle luci natalizie costituisce nelle intenzioni dell’amministrazione comunale un segnale di speranza, così come ha evidenziato il Sindaco con gli assessori Filipponi, Di Bonaventura e Core.

