VIDEO / ZONA ARANCIONE, D'ALBERTO NON RIAPRE LE SCUOLE: RIMANGONO A CASA OLTRE MILLE STUDENTI

Restano chiuse le seconde e terze medie del comune di Teramo: gli oltre mille studenti delle 54 classi interessate proseguiranno con la didattica a distanza fino a provvedimento contrario. È la decisione assunta dal Comune al termine del tavolo istituzionale con le dirigenti scolastiche e dopo aver sentito anche gli uffici scolastici provinciali e regionali. Il sindaco Gianguido D'Alberto nel pomeriggio di ieri ha firmato la relativa ordinanza. Una decisione in controtendenza con quella assunta da tutti gli altri Comuni del Teramano, dove questa mattina anche le seconde e terze medie torneranno a fare lezione in presenza, in ottemperanza all'ordinanza del presidente della Regione Marco Marsilio.

