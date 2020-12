RIATTIVATE LE PROCEDURE PER I FONDI AI BACINI SCIISTICI

La Giunta Regionale, nella seduta del 7 dicembre, ha deliberato la riattivazione delle procedure per la predisposizione del piano regionale dei bacini sciistici, fermi oramai da oltre 12 anni.

Attraverso un finanziamento di circa 100 mila euro, per l’annualità 2020, saranno riattivate le procedure per la redazione del Piano Regionale, così suddiviso in 5 ambiti:

• Gran Sasso Monti della Laga e Monti Gemelli

• Altopiano delle Rocche

• Monti Sibillini

• Parco Nazionale d’Abruzzo e Altopiano delle 5

• Parco Nazionale della Majella e Rozzano.

"Si tratta di uno strumento indispensabile al fine di programmare in sicurezza la realizzazione di nuovi impianti a fune e delle relative infrastrutture a servizio, di essenziale importanza per il nostro comparto turistico. Uno sviluppo che tenga conto dell’ambiente e di tutte le sue peculiarità.

L’Abruzzo è la regione che ha comprensori sciistici tra i più belli d’Italia, unici in tutto il centro-sud per attrattività e deve valorizzarli nel pieno delle loro potenzialità", ha dichiarato il Sottosegretario alla Presidenza, Umberto D’Annuntiis.