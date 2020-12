ABRUZZO ZONA ROSSA, D'ALESSANDRO: «BASTA MARSILIATE»

" Se uno passa con il rosso al semaforo non è che può giustificarsi dicendo che avevi fretta. La decisione di Marsilio era fuori legge, un giudice lo ha certificato, piu che altro ha certificato l'incapacità del Presidente Marsilio. Le Istituzioni sono una cosa seria, la caciara da osteria romana è altra cosa"



" Se non si fosse mosso fuori le regole ed i corretti rapporti istituzionali ora i nostri commercianti, sabato e domenica, avrebbero potuto lavorare . Quetso succede quando a governare siede sciatteria ed improvvisazione "



" Ora Speranza faccia subito il provvedimento nazionale riportando l'Abruzzo nella legalità in zona arancione , mettendo fine alle marsiliate".

On. Camillo D’Alessandro