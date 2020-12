ABRUZZO IN ZONA ROSSA, D’ALBERTO: “DANNI ENORMI ALL’ECONOMIA”

Amici, il decreto del TAR Abruzzo che sospende la non legittima ordinanza del Presidente Marsilio dello scorso 6 dicembre, riporta la nostra Regione in zona rossa per le prossime 24 ore e genera danni enormi e confusione a tutte quelle attività economiche che dovranno chiudere nuovamente in concomitanza dell’arrivo di festività già compromesse.

Da troppi mesi stiamo fronteggiando tutti una pandemia che ha sconvolto la nostra quotidianità proiettandoci in un tempo sospeso che non può contemplare ne tantomeno comprendere la conflittualità generata dalla politica e che si trasferisce alle istituzioni.

Per questa ragione, abbiamo sottratto alla inconcepibile conflittualità istituzionale il mondo della scuola, per la sicurezza dei nostri ragazzi, dei nostri insegnanti.

Il rispetto delle leggi vigenti sull’intero territorio nazionale, oggi più che mai, deve condurci verso un’unica direzione: recuperare e gestire gli spazi di libertà senza compromettere la salvaguardia della salute di ciascun cittadino e quindi della collettività.

Non è pensabile di poter mettere in discussione la credibilità delle istituzioni e in tal senso ho agito come Sindaco di Teramo, senza mai adottare atteggiamenti ipocriti, ma solo guidato dal senso del dovere che mi vede a lavoro costantemente per la nostra comunità e la nostra città.

Gianguido D'Alberto