GIULIANTE: «ALL'ASP 2 ACCADONO COSE CHE NOI UMANI NON RIUSCIREMO AD IMMAGINARE»

LEGITTIMA perché la sua possibilità di operare all’interno della Asp sarebbe comunque legata a un contratto da lui mai sottoscritto che è conditio sine qua non per essere abilitato ad operare come chiunque sa bene se non ha preso una laurea con i punti Mira Lanza.

Viceversa senza contratto abilitante all’Asp 2 si decreta, si danno incarichi, si cambiano password e serrature, si sbaracca il legittimo Direttore Generale senza contestazione né addebiti. In questa “nuova” Asp si danno incarichi in somma urgenza, quindi senza gara, si fanno promozioni, Vice-Direttore Generale senza procedure, si delegano dipendenti ad operare per spese non superiori a 40 mila euro, che è il limite massimo di spese senza gara previsto dalla P.A., si anticipano di nove anni (scadenza 2028) valutazioni circa la possibilità di rinnovo di contratti legittimamente in corso, il tutto in 15 giorni e con tre CdA.

Il Presidente legittimo Avv. Luca Di Pietrantonio ha investito del problema tutte le autorità preposte: Regione, Prefetto, Carabinieri, Procura.

Appare evidente che in questo contesto l’autorità giudiziaria si troverà a valutare se tali azioni incrocino diversi profili penalmente rilevanti tra cui l’usurpazione di funzioni pubbliche (articolo 347 del Codice Penale), l’abuso d’ufficio (articolo 323 del Codice Penale), la falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (articolo 479 del Codice Penale), l’accesso abusivo a sistema informatico e telematico (articolo 615 ter del Codice Penale), la detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici (articolo 615 quater del Codice Penale).

Non può, allo stato dei fatti, essere messa in discussione la richiesta alla Regione del Presidente Avv. Di Pietrantonio a che si attivi con potere sostitutivo